Dolar
40.89
Euro
47.81
Altın
3,336.34
ETH/USDT
4,291.00
BTC/USDT
115,176.00
BIST 100
10,894.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çorum’un Çalyayla köyünde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İrlanda'nın Bohemian ekibinde futbolcular, İsrail tarafından öldürülen "Filistinli Pele"yi andı

İrlanda'nın Bohemian takımı futbolcuları, İsrail tarafından katledilen Filistinli eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd'i (Filistinli Pele) andıkları tişörtlerle sahaya çıktı.

Emrah Altunkaya  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
İrlanda'nın Bohemian ekibinde futbolcular, İsrail tarafından öldürülen "Filistinli Pele"yi andı

İstanbul

İrlanda Kupası 3. tur maçında Bohemian, Dalymount Park'ta Sligo Rovers'ı konuk etti.

Bohemian takımının oyuncuları, maç öncesi ısınmaya üzerlerinde İsrail tarafından katledilen Filistinli eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd'in fotoğrafının ve doğum ile ölüm tarihlerinin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Filistin ve İrlanda bayraklarının emojilerini kullanarak, "Bu gece Bohs takımı, "Filistinli Pele" olarak da bilinen Süleyman el-Ubeyd'i anmak için antrenman tişörtleri giyiyor. Filistin futbolunun efsane ismi Süleyman, 100'den fazla gol atarak ülkesini 24 kez temsil etti. 6 Ağustos'ta, 41 yaşındayken, Gazze'de gıda yardımı beklerken İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Geride eşini ve beş çocuğunu bıraktı. Huzur içinde yat Süleyman." ifadelerini kullandı.

Maç deplasman ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken Bohemian ekibi turnuvadan elendi.

Süleyman el-Ubeyd

Filistin futbolunun efsane isimlerinden olan ve "Filistinli Pele" lakaplı eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd, 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Son 23 yılda 11 bine yakın su ve sulama eserini ülkemize kazandırdık
Çorum ve Malatya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor
THY, pilot adayı değerlendirme süreçlerini millileştiren "PACE Projesi"ni hayata geçirdi
Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak

Benzer haberler

İrlanda'nın Bohemian ekibinde futbolcular, İsrail tarafından öldürülen "Filistinli Pele"yi andı

İrlanda'nın Bohemian ekibinde futbolcular, İsrail tarafından öldürülen "Filistinli Pele"yi andı

Gazze Mahkemesi Başkanı Falk: Ekim sonunda İstanbul'da bir araya geleceğiz ve vicdan jürisi nihai kararını verecek

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 40 bin bebek ve 250 bin çocuk açlıktan ölüm riski altında

Gazze’deki ABD'li hemşire: İsrail soykırımı Gazze'yi yok ediyor, çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze’deki ABD'li hemşire: İsrail soykırımı Gazze'yi yok ediyor, çocuklar açlıktan ölüyor
Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor, 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor, 'Büyük İsrail' açıklamalarını reddediyoruz
Lebensraum Doktrini: Gazze'de İsrail'in etnopolitik ve teopolitik işgal siyaseti

Lebensraum Doktrini: Gazze'de İsrail'in etnopolitik ve teopolitik işgal siyaseti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet