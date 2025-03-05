Hollanda, Ukrayna'yı da destekleyecek 700 milyon avroluk dron yatırımına hazırlanıyor
Hollanda, Ukrayna'nın savunmasını da desteklemeyi amaçlayan 700 milyon avroluk insansız hava aracı (dron) yatırım paketi hazırladığını duyurdu.
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Hollanda Başbakanı Dick Schoof, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Schoof, Zelenskiy ile görüşmesinde, Londra'daki toplantının ardından Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirdi.
Hollanda'nın 700 milyon avroluk dron paketinin detaylarının ele alındığını vurgulayan Schoof, "Bu yatırımın önemli bir kısmı Ukrayna'nın kendi savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik olacak." açıklamasında bulundu.
Schoof, "Rusya'nın devam eden saldırgan tutumuna karşı Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğiz. Bu desteğimiz sadece askeri alanda değil, aynı zamanda siyasi, finansal ve manevi alanlarda da sürecek" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.