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Dünya

Hollanda, savunma sanayisinde Türkiye'ye yönelik ihracat kısıtlamasını kaldırdı

Hollanda, Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararını kaldırdığını açıkladı.

Zuhal Demirci  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Hollanda, savunma sanayisinde Türkiye'ye yönelik ihracat kısıtlamasını kaldırdı

Amsterdam

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı, savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararına ilişkin ortak metin yayımladı.

Üç bakanlığın ortak metninde, Avrupa'da savunma işbirliğinde daha fazla yakınlaşmanın teşviki için Hollanda hükümetinin silah ihracat kontrolleriyle ilgili aldığı önlemler açıklandı.

Hollanda hükümetinin, Avrupa savunma işbirliğini güçlendirmek ve Hollanda'nın bu projelere katılımını teşvik etmek istediği aktarılan metinde, bunun Avrupa'da adil rekabet gerektirdiğine işaret edildi.

Metinde, Hollanda savunma sektörünün ekonomik canlılığı ve yenilikçi gücünün büyük ölçüde ihracata bağlı olduğuna dikkat çekilerek, bu sektörün cirosunun yarısından fazlasının (yüzde 54'ünün) ihracattan geldiğinin altını çizildi.

Bu bağlamda halihazırda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan için geçerli olan savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararının derhal sona ereceği kaydedildi.

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