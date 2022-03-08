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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra: Rusya'ya yaptırımlarda tüm seçenekler masada

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya'ya karşı yaptırımlarda enerji dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

Selman Aksünger   | 08.03.2022
Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra: Rusya'ya yaptırımlarda tüm seçenekler masada

Amsterdam

Reuters'in haberine göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya ilişkin yaptırımlara değinen Hoekstra, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanabilecek yaptırım seçenekleri açısından Hollanda için bir sınır bulunmadığını ve enerji dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Hoesktra, "Tüm Avrupalı müttefiklerimizin durumunu hesaba katmamız çok önemli. Bazıları petrol ve gaza Hollanda'dan çok fazla bağımlılar." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortaklaşa gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Acı gerçek şu ki hala Rus petrol ve gazına çok bağımlıyız ve Putin'in daha sonra ne yapacağını sadece tahmin edebiliriz." açıklamasında bulunmuştu.

Rutte, ülkesinin, Rusya üzerinde baskı oluşturmaya yardımcı olabilecek tüm olası yaptırımları düşünmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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