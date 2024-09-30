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Dünya

Hizbullah'tan yeni genel sekreter seçildiğine ilişkin haberlere yalanlama

Hizbullah, İsrail saldırısında yaşamını yitiren genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine hareketin yürütme konseyi başkanı Haşim Safiyuddin'in seçildiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Esat Fırat  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Hizbullah'tan yeni genel sekreter seçildiğine ilişkin haberlere yalanlama

Beyrut

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya organlarında hareketin genel sekreterliğine ilişkin çıkan haberlerin bir öneminin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1174 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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