Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır
Hizbullah lideri Nasrallah, "İsrail’in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır." dedi.
Beyrut
Hizbullah lideri Nasrallah, "(İsrail’in son saldırılarıyla) Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduk." ifadesinde bulundu.
- İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşması öncesi Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
- Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Nasrallah, "İsrail (Lübnan'a saldırılarla) kırmızı çizgileri aştı." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.