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Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır

Hizbullah lideri Nasrallah, "İsrail’in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır." dedi.

Turgut Alp Boyraz  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Hizbullah lideri Nasrallah, "(İsrail’in son saldırılarıyla) Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduk." ifadesinde bulundu.

Nasrallah, "İsrail (Lübnan'a saldırılarla) kırmızı çizgileri aştı." diye konuştu.

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