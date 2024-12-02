Dolar
34.72
Euro
36.45
Altın
2,637.61
ETH/USDT
3,580.30
BTC/USDT
94,886.00
BIST 100
9,681.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi. -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hizbullah, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı

Hizbullah, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı.

Faruk Hanedar, Burak Dağ  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Hizbullah, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı

Beyrut

Hizbullah, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasını sivillere ateş açmak, Lübnanlıların ölümüne ve yaralanmasına sebep olan hava saldırıları düzenlemek ve başkent Beyrut'a kadar ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi faaliyetlerle tekrar tekrar çiğnediği belirtildi.

İlgili makamların bu ihlalleri durdurmak konusunda başarılı olamadığı savunulan açıklamada, "Pazartesi akşamı Ruveysat el-Alem bölgesini hedef alan ilk savunma uyarı müdahalesi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah'a "sert karşılık” vereceklerini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah’ın yapılan ateşkes sonrası ilk kez İsrail askerlerini hedef almasına "sert karşılık" vereceklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın bölgeye 2 roket fırlattığı ve roketlerin açık alana düştüğü aktarıldı.

⁠İsrail saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmişti

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic: Türkiye bugün Karadağ'ın önemli bir NATO müttefiki ve partneridir
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu" yarın kapalı oturumla devam edecek
Samsun'da evlerine ulaşmakta sorun yaşayan görme engelli çiftin sesini Bakan Uraloğlu duydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye) Milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde bütün tedbirleri alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı

Benzer haberler

Hizbullah, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı

Hizbullah, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef aldı

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son 60 günde düzenlediği saldırılarda 3 bin 700 kişi öldü ya da kayboldu

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de acil insani müdahaleye ihtiyacımız var

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda zeytin ağacını söktü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda zeytin ağacını söktü
İsrailli Bakan'dan "ABD, (Lübnan'da ateşkes için) alnımıza silah dayadı" açıklaması

İsrailli Bakan'dan "ABD, (Lübnan'da ateşkes için) alnımıza silah dayadı" açıklaması
İsrail ordusu, güneydeki evlerine dönmeye çalışan Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti

İsrail ordusu, güneydeki evlerine dönmeye çalışan Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet