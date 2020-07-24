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Dünya

Hırvatistan'da merkez sağ parti HDZ'nin önderliğinde yeni hükümet kuruldu

Hırvatistan'da 5 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin ardından Hırvat Demokrat Birliği Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic liderliğinde yeni hükümet kuruldu.

Lejla Biogradlija   | 24.07.2020
Hırvatistan'da merkez sağ parti HDZ'nin önderliğinde yeni hükümet kuruldu Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 151 sandalyeli Ulusal Mecliste yapılan oylamada yeni hükümet, 56 "hayır" oyuna karşı 76 "evet" oyuyla güvenoyu aldı. 

Oturuma katılan milletvekillerinden çekimser oy kullanan olmadı.

Seçimden zaferle ayrılan merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) önderliğinde kurulan yeni hükümette görev alacak 16 bakanın isimleri ise şöyle:

"Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Maliye Bakanı Zdravko Maric, Gaziler Bakanı Tomo Medved, Sağlık Bakanı Vili Beros, Tarım Bakanı Marija Vuckovic, Ulaşım Bakanı Oleg Butkovic, Kültür ve Medya Bakanı Nina Obuljen Korzinek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Josip Aladrovic, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Tomislav Coric, İnşaat, Planlama ve Mülkiyet Bakanı Davor Horvat, Eğitim Bakanı Radovan Fuchs, Savunma Bakanı Mario Banozic, Turizm ve Spor Bakanı Nikolina Brnjac, Avrupa Birliği Fonu Bölgesel Kalkınma Bakanı Natasa Tramisak ve Adalet Bakanı Ivan Malenica."

Yeni hükümetin bugün ilk oturumunu yaparak görevine başladığı kaydedildi.

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