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Dünya

Hırvatistan'da halk genel seçim için sandık başında

Hırvatistan'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Ahmet Nurduhan  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Hırvatistan'da halk genel seçim için sandık başında Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Zagreb

Hırvat seçmenler ülke genelinde ve yurt dışında kurulan seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Hırvatistan'da 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 302 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Ülkede 222 bin 197'si yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçim öncesi yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) favori olarak gösteriliyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Avrupa Birliğinin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da genel seçim 4 yılda bir yapılıyor.

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