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Dünya

Avrupa Parlamentosundan Hırvatistan'ın Şengen'e katılmasına onay

Avrupa Parlamentosu, Hırvatistan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil olmasına onay verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 10.11.2022
Avrupa Parlamentosundan Hırvatistan'ın Şengen'e katılmasına onay

Brüksel

Parlamentoda konuyla ilgili hazırlanan rapor, 53'e karşı 534 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Böylece Avrupa Parlamentosu, Şengen ülkeleriyle Hırvatistan arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırılmasını onaylamış oldu.

AB Konseyi, Hırvatistan'ın Şengen üyeliği için gerekli şartları karşıladığına 9 Aralık 2021'de karar vermişti.

Parlamento, bugün kabul edilen raporda, AB Konseyine süreci devam ettirmesi ve sınır kontrollerinin kaldırılmasına yönelik nihai kararı vermesi konusunda çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili nihai kararın AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyor.

Şengen bölgesinde şu anda 26 ülke bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İrlanda ve Romanya dışındaki AB üyeleriyle AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'dan oluşuyor. Bu ülkeler arasında vizesiz seyahat edilebiliyor.

Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan ve Romanya'nın da Şengen'e katılmasına destek vermişti.

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