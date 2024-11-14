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Dünya

Hırvatistan hükümetinden Bayraktar TB2 alımı için Savunma Bakanlığına onay

Hırvatistan hükümeti, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sisteminin tedariki noktasında Savunma Bakanlığına onay verdi.

Lejla Biogradlija  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Hırvatistan hükümetinden Bayraktar TB2 alımı için Savunma Bakanlığına onay

ZAGREB

Hükümetin, Savunma Bakanlığına Bayraktar TB2'nin alımı hususunda onay verdiği belirtildi.

Ülke medyasına göre, anlaşmanın mali büyüklüğü 84,6 milyon avro ve söz konusu pakette insansız hava araçları sisteminin yanı sıra Türkiye'de eğitim gibi birçok madde bulunuyor.

Savunma Bakanı Ivan Anusic de Bayraktar TB2'nin tedarikinin acil ve önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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