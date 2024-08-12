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Dünya

Hindistan'ın Racastan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi öldü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Hindistan'ın Racastan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi öldü

Ankara

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verme kararı aldı.

Yetkililer, eyaletin Jaipur, Bharatpur, Madhorajpura, Beawar, Kekri, Karauli, Banswara gibi bölgelerinde boğulma, çöken evin altında kalma, yağışlar nedeniyle dolan nehir sularına kapılma gibi sebeplerden en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Eyalet sakinlerine su birikintilerinden, elektrik direklerinden uzak durmaları uyarısı yapan yetkililer, afet yönetimi biriminin uyarılarına uyulması çağrısı yaptı.

Himaçal Pradeş'te toprak kayması nedeniyle 3 kişi öldü

Öte yandan, Hindustan Times'ın haberine göre, Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarından çeşitli bölgelerde olumsuz etkileniliyor.

Una bölgesinde yağışlar nedeniyle birçok yolun kapandığını açıklayan yetkililer, bir köyde toprak kayması nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

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