Dolar
27.05
Euro
29.50
Altın
1,907.77
ETH/USDT
1,842.10
BTC/USDT
29,368.00
BIST 100
7,737.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında 50'den fazla kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Salih Okuroğlu  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında 50'den fazla kişi öldü

Ankara

The Times of India gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor.

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 24 saatte eyalette 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 20'nin üzerinde kişinin de mahsur kaldığını belirterek, ölü sayısının artmasını öngördüklerini bildirdi.

Himaçal Pradeş'in Shimla kentindeki Shiv Tapınağı'nda meydana gelen toprak kaymasının ardından 14 kişinin cesedine ulaşıldı.

NDTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Amit Şah, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin, arama kurtarma çalışmaları için eyalette faaliyete başladığını aktardı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki 24 saat içinde Himaçal Pradeş ve Uttarkand’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunarak, her iki eyalet için de "kırmızı alarm" verdi.

Yetkililer, vatandaşları şiddetli yağış konusunda uyararak nehir kenarlarından uzak durmaya çağırdı.

Öte yandan eyaletin acil durum operasyon merkezi felaket nedeniyle eyalette 752 yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı, 33 kişi yaralandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifini değerlendirdi
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında 50'den fazla kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında 50'den fazla kişi öldü

Hindistan-Bangladeş sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

Norveç şiddetli yağışlar yüzünden ülkenin güneydoğusunda daha fazla kişiyi tahliye edebilir

Hindistan, İngiliz sömürge döneminden kalma "hükümete karşı isyan" yasasını değiştirmeye hazırlanıyor

Hindistan, İngiliz sömürge döneminden kalma "hükümete karşı isyan" yasasını değiştirmeye hazırlanıyor
Hindistan'ın kuzeyindeki şiddet olaylarına karışanlar mülkleri yıkılarak "cezalandırılıyor"

Hindistan'ın kuzeyindeki şiddet olaylarına karışanlar mülkleri yıkılarak "cezalandırılıyor"
Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir'in özel statüsü için referandum talebini reddetti

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir'in özel statüsü için referandum talebini reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet