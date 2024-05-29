Dolar
32.24
Euro
34.96
Altın
2,346.11
ETH/USDT
3,814.50
BTC/USDT
67,848.00
BIST 100
10,630.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da ‘’TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'’nde konuşuyor
logo
Dünya

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Sıcak hava dalgalarının etkisini sürdürdüğü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 49,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Yeni Delhi

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'ye bağlı iki bölgede dün 49,9 derece ölçülen sıcaklık, kentte şimdiye kadar ölçülen "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, ülkenin diğer bazı kentlerinde sıcaklığın 49 dereceyi aştığı, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklığın 50,5 dereceye ulaştığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatı ve merkez eyaletlerinde hissedilen aşırı sıcaklık etkilerinin, 30 Mayıs'tan sonra giderek azalmasının beklendiği belirtildi.

IMD, 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü hüzün dolu günleri gözyaşlarıyla anlattı
ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanıyor
Adalet Bakanı Tunç: (Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme) Taslak çalışma Meclis grubumuzda
Bakan Göktaş: Gazze'de ölen kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 katı

Benzer haberler

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Hindistan'ın kuzeyinde aşırı sıcaklar, güneyinde ise şiddetli yağmurlar etkili oluyor

Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildi

Hindistan, trenlerin fillere çarpmasını önlemek için yapay zekadan yararlanıyor

Hindistan, trenlerin fillere çarpmasını önlemek için yapay zekadan yararlanıyor
Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet