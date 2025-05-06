Hindistan'ın akışı kesmesi üzerine Chenab Nehri'nin Pakistan tarafında su çok azaldı
Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki saldırının ardından İndus Suları Anlaşması'nı askıya alması üzerine, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını neredeyse tamamen durdurduğu belirtildi.
Ankara
Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap sulama departmanından üst düzey bir yetkili, Hindistan'ın Pakistan'a su akışını kestiğini doğruladı.
Yetkili, "Şu anda Chenab havzasındaki barajlarını doldurmak için bizim suyumuzu kullanıyorlar. Bunu yapamazlar çünkü bu, İndus Suları Anlaşması’nın ağır bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.
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Pakistanlı yetkililere göre Chenab Nehri, ülkenin sulama sistemi için değerli çünkü nehrin kanalları, Pencap'ta tarımın devam ettirilmesi için su sağlıyor.
Verilere göre, nehirdeki akış saniyede yaklaşık 990 metreküp sudan dün saniyede yaklaşık 88 metreküp suya düştü.
Hint basını, Hindistan'ın Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurduğunu belirtmişti.
Pakistan Başbakanı, Hindistan'ın su anlaşmasını koz olarak kullanmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı "koz olarak kullanmasının" kabul edilemez olduğunu; bunun, Pakistan halkı için "kırmızı çizgi" teşkil ettiğini belirtti.
Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Şerif, resmi ziyaret kapsamında başkent İslamabad'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti.
Erakçi ile yaptığı görüşmenin ardından basına konuşan Şerif, Cammu Keşmir'deki terör saldırısını takip eden süreçte Hindistan'ın takındığı "kışkırtıcı" tutumun, Güney Asya bölgesinde gerilimi artırdığını ve istikrarı bozduğunu söyledi.
Şerif, delil sunulmadan ülkesinin saldırıyla ilişkilendirilmesine kesin dille karşı çıkarak saldırının araştırılması için uluslararası, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi yönündeki tekliflerini yineledi.
Yeni Delhi hükümetinin İndus Suları Anlaşması'nı kendilerine karşı "koz olarak kullanmasının" kabul edilemez olduğunu ifade eden Şerif, Hindistan'ın bu yaklaşımının, halkı için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.
Şerif-Guterres telefon görüşmesi
Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Güney Asya'daki mevcut güvenlik durumunu ve son gelişmeleri ele aldı.
BM'nin gerginliğin azaltılmasına yönelik süregelen çabalarını takdirle karşıladıklarını aktaran Şerif, saldırıya ilişkin bağımsız, şeffaf ve güvenilir inceleme yürütülmesi yönündeki tekliflerini Guterres'e tekrardan iletti.
Başbakan Şerif, Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılıklarına da vurgu yaptı.
Pahalgam'daki terör saldırısı
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.