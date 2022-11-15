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Dünya

Hindistan'dan, dünya liderlerine gübre ve tahıl tedarikinde sürdürülebilirlik çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iklim değişikliği, Kovid-19 salgını, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle dünya genelinde sekteye uğrayan gübre ve tahıl tedarikinin devam etmesi konusunda dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Dilara Karataş   | 15.11.2022
Hindistan'dan, dünya liderlerine gübre ve tahıl tedarikinde sürdürülebilirlik çağrısı

Ankara

ANI News'in haberine göre, Endonezya'daki G20 Zirvesi kapsamında düzenlenen Gıda ve Enerji Güvenliği oturumunda konuşan Modi, son dönemde dünya genelinde yaşanan gelişmelerin küresel tedarik zincirine zarar verdiğine dikkati çekerek, "İklim değişikliği, Kovid-19 salgını, Ukrayna'daki gelişmeler ve bunlarla ilişkili küresel sorunların üst üste gelmesi dünya genelinde kargaşaya yol açtı. Küresel tedarik zincirleri harabeye döndü." dedi.

Dünya genelinde gübre kıtlığının gelecekte gıda krizini pekiştireceğine işaret eden Modi, gübre ve tahıl zinciri tedarikinin sürdürülebilirliği için liderleri anlaşmaya davet etti.

Modi, ülkesinde sürdürülebilir gıda güvenliği için doğal tarımı desteklediklerinin ve geleneksel tahılları yeniden yaygınlaştırmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Öte yandan, küresel enerji arzına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Modi, "Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olduğumuz için Hindistan'ın enerji güvenliği, küresel büyümede de önemli. Enerji arzına ilişkin herhangi bir kısıtlamadan kaçınılmalı ve enerji piyasasında istikrar sağlanmalıdır." diye konuştu.

Modi ayrıca, ülkesinin 2023'te G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirtti.

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