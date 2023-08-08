Dolar
27.02
Euro
29.61
Altın
1,929.35
ETH/USDT
1,835.00
BTC/USDT
29,354.00
BIST 100
7,440.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Manipur'daki "kadına şiddet" vakalarını inceleyecek

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Manipur eyaletinde iki kadının toplu tecavüze uğraması ve etnik şiddet olaylarının ardından bölgede "kadına şiddet" vakalarını inceleme kararı aldı.

Nuri Aydın  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Manipur'daki "kadına şiddet" vakalarını inceleyecek

Ankara

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, eski Maharashtra Eyaleti Emniyet Müdürü ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Datta Padsalgikar'ı Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından yürütülecek incelemeleri denetlemekle görevlendirdiğini duyurdu.

Chandrachud, Padsalgikar'ın doğrudan yüksek mahkemeye rapor vereceğini kaydetti.

Öte yandan, Manipur eyaleti dışından en 5 az başkomiser rütbesinde polisle CBI'dan bir yetkilinin soruşturmada görevlendirileceği belirtiliyor.

Mahkeme, yaptığı yazılı açıklamada, Manipur'daki "kadına şiddet" vakalarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere 3 emekli kadın yüksek mahkeme üyesinin yer alacağı ayrı bir heyet de kurulacağını açıkladı.

Açıklamada, "Gayretimiz hukuk düzenine olan güveni yeniden sağlamak. 3 eski yüksek mahkeme hakiminden oluşan bir heyet kuracağız. Heyet, soruşturmalar dışında (şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik) destek ve tedavi tedbirlerine de bakacak." ifadeleri kullanıldı.

Mahkemeye CBI ve 3 emekli kadın yargıçtan oluşan heyetten ayrı ayrı raporlar sunulacağı kaydedilen açıklamada, soruşturmalarda Manipur dışından toplamda 42 özel inceleme ekibinin de yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda araştırılacak vakalardan birinin Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadının toplu tecavüze uğraması olduğu belirtiliyor.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, gelen tepkilerin ardından toplu tecavüz ile ilgili soruşturma açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi yerlerinden edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin inceleme sürüyor
Batman Havalimanı bakım nedeniyle eylül ayında uçuşlara kapalı olacak
Zeytinburnu'nda atölyeden kasa çalan hırsızları komşular saksı atıp engelledi
Bakırköy Botanik Parkında hayvanları öldüren ilgisizlik
Depremde yıkılan apartman projede 6 kat gösterilse de 12 kat inşa edilmiş

Benzer haberler

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Manipur'daki "kadına şiddet" vakalarını inceleyecek

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Manipur'daki "kadına şiddet" vakalarını inceleyecek

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti

Bakan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulundu

Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada çalışmalar devam ediyor

Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada çalışmalar devam ediyor

Hindistan'dan Pakistan'ın diyalog çağrısına yanıt

Hindistan'dan Pakistan'ın diyalog çağrısına yanıt
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sürdürülebilir ve huzurlu bir çevre için çalışma zamanı geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sürdürülebilir ve huzurlu bir çevre için çalışma zamanı geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet