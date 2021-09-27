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Dünya

Hindistan'da yeni tarım yasalarının iptali talebiyle binlerce kişi sokağa döküldü

Hindistan’da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını talep eden binlerce çiftçi yine sokaklara çıktı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 27.09.2021
Hindistan'da yeni tarım yasalarının iptali talebiyle binlerce kişi sokağa döküldü

Yeni Delhi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de bir araya gelen çiftçiler, geçim kaynaklarını tehdit edeceğini ve büyük şirketlere fayda sağlayacağını düşündükleri yeni tarım yasalarını protesto etti.

Protestolar sırasında, komşu eyaletlerden başkente erişimi sağlayan ana yolların kapatıldığı, demir yolu ulaşımının engellendiği bildirildi.

Gösterilerin yapıldığı alanlara güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı belirtildi.

Birleşik Çiftçi Cephesi (Samyukta Kisan Morcha) olarak bilinen bir çiftçi sendikaları koalisyonu, 10 saatlik grev için dükkanların, ofislerin, fabrikaların ve diğer kurumların kapılarını kapatması için çağrı yaptı.

Öte yandan, Bihar eyaletinde çiftçilerin demir yolu raylarına oturarak yeni tarım yasalarını protesto ettiği bildirildi.

Protestocuların Modi hükümetine karşı sloganlar attığı, sokaklarda lastik yaktıkları ve bölge genelinde yolları kapattığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyordu.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

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