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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da yeni doğan bebeğe 'tecrit' anlamına gelen 'lockdown' ismi verildi

Hindistan'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tripura eyaletinde mahsur kalan bir çift, yeni doğan bebeklerine "tecrit" anlamına gelen "lockdown" ismini verdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 18.04.2020
Hindistan'da yeni doğan bebeğe 'tecrit' anlamına gelen 'lockdown' ismi verildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tripura eyaletinde mahsur kalan bir çift, yeni doğan bebeklerine "tecrit" anlamına gelen "lockdown" ismini verdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Sanjay ve Manju Bauri çiftinin çocukları, ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandığı sırada dünyaya geldi.

Bauri çifti, yaptıkları açıklamada, "Çocuğumuza '(Tecrit) lockdown' adını verdik. Böylece kimse onun hangi şartlar altında doğduğunu asla unutmayacak." dedi.

Daha önce Madya Pradeş eyaletinde bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine "Covid" ve "Corona" isimlerini vermişti.

Kocasının cenazesine görüntülü aramayla katıldı

Sokağa çıkma yasağı sebebiyle toplu ulaşım araçlarının çalışmadığı ülkede bir kadın, eşinin 500 kilometre uzaktaki cenaze törenine görüntülü aramayla katıldı.

İsimleri açıklanmayan yaşlı çiftin oğlu Amit, yaptığı açıklamada, "Babam, kanser sebebiyle öldü. Dışarı çıkma yasağı sebebiyle babamın cenazesini Mumbai'den köyümüze götürme, annemi köyden buraya getirme imkanımız yoktu." dedi.

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