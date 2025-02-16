Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Ankara
Hindistan basınındaki haberlere göre, yetkililer, dün başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yaşanan izdihamda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, izdihamda ölenlerin sayısının 5'i çocuk olmak üzere 18'e çıktığını, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları, Prayagraj'daki festivale gitmek üzere istasyona gelen yolcuların, kalabalık oluşturmamaları yönündeki uyarılara uymadığını ifade etti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından, izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.