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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Hindistan'da son 24 saatte 234 bin 281 yeni Kovid-19 vakası bildirildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 30.01.2022
Hindistan'da son 24 saatte 234 binden fazla yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Ankara

Bernama ajansının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Hindistan'daki vaka sayısı son 24 saatteki 234 bin 281 yeni vakayla 41 milyon 92 bin 522'ye yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 893 artarak 494 bin 91'e çıktı.

Singapur ve Tayvan birbirlerinin aşı sertifikalarını tanıdı

Singapur'dan alınan dijital Kovid-19 aşısı ve test sertifikaları artık Tayvan'da, Tayvan'dan alınanlar da Singapur'da kabul edilecek.

Taipei'deki Singapur Ticaret Ofisi, Facebook'ta yayımlanan gönderisinde, sertifikaların karşılıklı tanınmasını olumlu adım olarak değerlendirdi.

Resmi haber ajansı Focus Taiwan, Dışişleri Bakanlığının da bunu bir güven işareti olarak gördüğünü bildirdi.

Filipinler'de Kovid-19 kısıtlamaları hafifletilecek

Filipinler, Kovid-19 vakalarının rekor seviyeden düşmesinin ardından başkentindeki kısıtlamaları hafifletecek.

Kabine Sekreteri Karlo Nograles, 1-15 Şubat'ta başkent Manila'daki Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletileceğini söyledi.

Ülkede dün 17 bin 382 yeni vaka kaydedilmişti.

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