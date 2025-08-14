Dolar
Dünya

Hindistan'da sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Ayşe İrem Çakır  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Hindistan'da sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

