Hindistan'da sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.
Ankara
Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.