Euro
9.07
Dolar
7.39
BIST 100
1,495.74
Altın
1,948.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu

Ülke basınındaki haberlere göre, 126 üyeli Assam Meclisinde geçen hafta kabul edilen medreselerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeye muhalefet partilerinden tepki geldi.

Emel Gözellik   | 05.01.2021
Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu

Ankara

Hindistan'ın Assam eyaletinde medreselerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı.

Ülke basınındaki haberlere göre, 126 üyeli Assam Meclisinde geçen hafta kabul edilen medreselerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeye muhalefet partilerinden tepki geldi.

Muhalefet liderlerinden Debabrata Saikia, yaptığı açıklamada, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından kabul edilen yasanın amacının partinin oylarını sağlamlaştırmak olduğunu söyledi.

Bunun bir "kutuplaştırma taktiği" olduğunu ifade eden Saikia, böyle bir yasaya gerek olmadığını kaydetti.

Eğitim Bakanı Himanta Biswa Sarma ise yasanın devlet tarafından işletilen medreseler için olduğunu belirterek Assam'daki özel medreselerin kapatılması veya düzenlenmesi için herhangi bir adım atılmayacağını söyledi.

Sarma, devlet medrese enstitülerinin, ilköğretim, lise ve yüksekokullara dönüştürüleceğini ifade etti.

Muhalif parti temsilcileri uygulamayı eleştirirken, yaşanan olayın hükümetin İslam karşıtı politikalarının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Eğitim Bakanı Sarma, Assam vilayetinde faaliyet gösteren ve "medrese" olarak bilinen 700’den fazla okulun nisan ayına kadar kapatılacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü
Kovid-19'un ikinci dalgasında Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ve para arzı arttı
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi
Belçika'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı

Benzer haberler

Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu

Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu

İzmir'de gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

Hindistan, Oxford/AstraZeneca aşısının üreticisi Serum Enstitüsünün aşı ihracını durdurdu

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait İHA düşürdü

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait İHA düşürdü
Pakistan, 2008'deki Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı

Pakistan, 2008'deki Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'de vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı lanetliyorum