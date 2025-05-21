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Dünya

Fransız hükümetinin hazırlattığı "Siyasal İslam" raporu tepki çekti

Fransız istihbaratı tarafından hükümetin talimatıyla hazırlanan "Müslüman Kardeşler ve Fransa'da Siyasal İslam" raporu, ülkedeki bazı ibadethane ve okulları damgalayarak Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleyebileceği için tepki ile karşılandı.

Şeyma Yiğit  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Fransız hükümetinin hazırlattığı "Siyasal İslam" raporu tepki çekti

Ankara

Fransız hükümetinin talimatıyla istihbarat kurumu tarafından hazırlanan 73 sayfalık "Müslüman Kardeşler ve Fransa'da Siyasal İslam" raporu yayımlandı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, raporun ülkedeki Müslümanlara ilişkin "geniş çaplı bir şüpheyi" beslememesi gerektiği konusunda uyardı.

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Raporda kullanılan "Müslüman Kardeşler", "siyasal İslam", "aşırılıkçı İslam" gibi kavramların açık tanımlamalardan yoksun olduğu kaydedilen açıklamada, aynı zamanda raporda adı geçen ibadethane ve Müslüman okullarının "araçsallaştırılma" tehlikesine dikkati çekildi.

Açıklamada, raporun Müslüman kurumların damgalanmasını ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığı körüklememesi gerektiği vurgulandı.

Fransa Müslüman Federasyonunun (MF) yazılı açıklamasında ise raporun "şaşkınlık ve endişeyle" karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, raporun Fransa Müslüman Federasyonunu "bir Müslüman Kardeşler hareketi ya da onun temsilcisi gibi göstermesine" tepki verildi.

Federasyonun kamuoyundaki "imajı, saygınlığı ve meşruiyeti açısından ağır sonuçlar doğurabilecek bu iddialar karşısında" sessiz kalınmayacağı vurgulanan açıklamada, raporu hazırlayan komisyonla işbirliği içinde hareket edildiği ve federasyondan talep edilen tüm bilgilerin "sorumluluk, açıklık ve iyi niyet" ilkeleri çerçevesinde karşı taraflarla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada federasyonun 40 yılı aşkın süredir Fransa'da "Fransız cumhuriyeti ve laikliği" çerçevesinde hizmet verdiği belirtildi.

Hükümetin talimatıyla hazırlanan raporda, Fransa'daki 139 ibadethanenin ve yakın zamanda kamu desteği kesilen Müslümanların gittiği bazı özel okulların Müslüman Kardeşler Hareketi ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Ülke genelindeki 21 okulun 18'inin doğrudan, 3'ünün dolaylı olarak harekete bağlı bulunduğu ileri sürülen raporda, Müslüman Kardeşlerin Fransa yapılanmasını Avrupa'daki diğer yapılanmalarından ayıran noktanın eğitim sektörüne öncelik vermesi olduğu iddia edildi.

Raporda, Fransa'daki Kur'an kurslarının etrafında kurulan "ekosistemler" ile Müslümanların sosyal hayatlarının ve eylemlerinin, Müslüman Kardeşler hareketinin bir unsuru yapıldığı savunuldu.

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