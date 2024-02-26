Hindistan'da makinistin inerken el frenini çekmeyi unuttuğu yük treni yaklaşık 80 kilometre gitti
Ankara
Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesindeki Kathua Tren İstasyonu'nda makinistin inerken el frenini çekmeyi unuttuğu yük treni, Pencap eyaletine doğru 80 kilometreye yakın yol aldı.
The Indian Express'in haberine göre, Pencap'a doğru yola çıkmak için Kathua'daki Tren İstasyonu'nda bekleyen yük treni, makinisti olmadan hareket etmeye başladı.
Kathua'da mola veren makinistin el frenini çekmeden indiği trene, kısa sürede hız kazanması nedeniyle müdahale edilemedi.
Yaklaşık 80 kilometrelik yolu makinistsiz giden treni, Ucchi Bassi İstasyonu'ndaki görevliler, raylara yerleştirdikleri tahta engellerle yavaşlatarak durdurdu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.