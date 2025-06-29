Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,441.70
BTC/USDT
107,966.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
logo
Dünya

Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle ülke genelinde ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Emirhan Demir  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Ülkede yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) etkisini sürdüren muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, aşırı yağışların, ülke genelinde son 3 günde ilk belirlemelere göre 38 kişinin hayatını kaybetmesine, 63 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

En çok can kaybının 19 kişiyle Hayber Pahtunhva eyaletinde görüldüğü kaydedilen açıklamada, Pencap eyaletinde de 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sind ve Belucistan eyaletlerinde de 7 kişinin aşırı yağışlar yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, muson yağmurlarının sürmesinin öngörüldüğü ifade edilerek, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İBB soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliden "mal kaçırma" iddiaları
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü
Şehit pilot Maden, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti

İletişim Başkanı Altun, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Pakistan'daki terör saldırısını lanetliyoruz

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 asker öldü
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
BM, bu yıl 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı

BM, bu yıl 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet