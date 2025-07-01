Pakistan ve Hindistan, cezaevlerindeki mahkumların listelerini karşılıklı olarak paylaştı
Pakistan ve Hindistan hükümeti, 2008'de imzalanan mahkum takas anlaşması kapsamında her iki ülkedeki cezaevlerinde bulunan Pakistanlı ve Hint mahkumların listesini birbirlerine iletti.
Ankara
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslamabad ve Yeni Delhi tarafından, ülkelerin cezaevlerinde tutulan Hint ve Pakistanlı sivil mahkumlar ile balıkçıların bilgileri 2008'deki anlaşma gereği karşılıklı olarak paylaşıldı.
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Bu çerçevede Pakistan, ülkedeki 193'ü balıkçı 246 Hint mahkumun yer aldığı listeyi Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği temsilcisine teslim etti.
Hindistan da buna karşılık, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinden bir diplomatla ülkede bulunan 81'i balıkçı 463 Pakistanlı mahkumun bilgilerini içeren listeyi paylaştı.
Anlaşma çerçevesinde, iki ülkenin de her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'da gözetimlerinde bulunan mahkumların listesini paylaşması gerekiyor. Listeler, iki ülkenin mahkum değişimi sırasında iade etmeyi kabul ettiği isimleri içeriyor.
İki ülke, özellikle teknolojik ekipmanı bulunmadığı için sınır ihlali yapan balıkçıları sık sık gözaltına alıp ihlal nedeniyle mahkum ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.