Dolar
39.83
Euro
46.91
Altın
3,341.89
ETH/USDT
2,431.20
BTC/USDT
106,232.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü. -VTR-
logo
Dünya

Pakistan ve Hindistan, cezaevlerindeki mahkumların listelerini karşılıklı olarak paylaştı

Pakistan ve Hindistan hükümeti, 2008'de imzalanan mahkum takas anlaşması kapsamında her iki ülkedeki cezaevlerinde bulunan Pakistanlı ve Hint mahkumların listesini birbirlerine iletti.

Zeynep Katre Oran  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Pakistan ve Hindistan, cezaevlerindeki mahkumların listelerini karşılıklı olarak paylaştı

Ankara

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslamabad ve Yeni Delhi tarafından, ülkelerin cezaevlerinde tutulan Hint ve Pakistanlı sivil mahkumlar ile balıkçıların bilgileri 2008'deki anlaşma gereği karşılıklı olarak paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu çerçevede Pakistan, ülkedeki 193'ü balıkçı 246 Hint mahkumun yer aldığı listeyi Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği temsilcisine teslim etti.

Hindistan da buna karşılık, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinden bir diplomatla ülkede bulunan 81'i balıkçı 463 Pakistanlı mahkumun bilgilerini içeren listeyi paylaştı.

Anlaşma çerçevesinde, iki ülkenin de her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'da gözetimlerinde bulunan mahkumların listesini paylaşması gerekiyor. Listeler, iki ülkenin mahkum değişimi sırasında iade etmeyi kabul ettiği isimleri içeriyor.

İki ülke, özellikle teknolojik ekipmanı bulunmadığı için sınır ihlali yapan balıkçıları sık sık gözaltına alıp ihlal nedeniyle mahkum ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi depremzedelere teslim edildi
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi
Uzmanlar Gemlik'teki depremlerin İstanbul'la ilişkisini değerlendirdi
Türkiye, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını "olumlu" karşıladı
İstanbul'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu

Benzer haberler

Pakistan ve Hindistan, cezaevlerindeki mahkumların listelerini karşılıklı olarak paylaştı

Pakistan ve Hindistan, cezaevlerindeki mahkumların listelerini karşılıklı olarak paylaştı

Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali de değerlendiriliyor

Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti

İletişim Başkanı Altun, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

İletişim Başkanı Altun, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Pakistan'daki terör saldırısını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Pakistan'daki terör saldırısını lanetliyoruz
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 asker öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet