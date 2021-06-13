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Dünya

Hindistan'da Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 56 baraka yandı

Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarında Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta çıkan yangında 56 baraka kül oldu.

Emel Öz   | 13.06.2021
Hindistan'da Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 56 baraka yandı

Ankara

Hindistan basınındaki habere göre, polis yetkilisi R.P. Meena, Yeni Delhi'nin güneydoğusunda Kalindi Kunj metro istasyonu yakınında Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktığını bildirdi.

Çıkan yangında yaklaşık 270 Arakanlı mültecinin barındığı 56 barakanın yandığını belirten Meena, yangında yaralanan olmadığını kaydetti.

"Yangının nedeni henüz tespit edilmedi ve gerekli işlemler yapılıyor." ifadesini kullanan Meena, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Arakan'da şiddet ve katliamların artmasıyla Arakanlı Müslümanlar çevre ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



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