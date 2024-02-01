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Dünya

Hindistan'da 600 yıllık tarihi cami, bilgilendirme yapılmadan yıkıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi Akhonji Camisi, Yeni Delhi Kalkınma İdaresi tarafından ön bilgilendirme yapılmadan yıkıldı.

Irmak Akcan, Ecem Şahinli Ögüç  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Hindistan'da 600 yıllık tarihi cami, bilgilendirme yapılmadan yıkıldı

Ankara

Indian Express gazetesinin haberine göre, caminin imamı Zakir Hüseyin, sabah namazı için hazırlık yaparken caminin polis tarafından basıldığını ve medresede eğitim gören çocukların toparlanıp 10 dakika içerisinde camiyi terk etmelerinin emredildiğini belirtti.

Yeni Delhi Kalkınma İdaresi'nin herhangi bir bilgi vermeden Akhonji Camisi'ni yıktığını kaydeden Hüseyin, yıkımın videoya alınmaması için telefonuna el konulduğunu ve yetkililerin içerideki Kur'an-ı Kerimleri bile almalarına izin vermediğini kaydetti.

Yıkımdan dolayı camiye bağlı Bahrul Uloom medresesinde okuyan talebelerin mağdur olduğunu ifade eden Hüseyin, caminin bahçesinde mezarların da olduğu bilgisini de paylaştı.

İmam Hüseyin, yetkililerin kanıt bırakmamak için çıkan molozları da derhal toplattığını söyledi.

Yerel halk, caminin Babür İmparatorluğu döneminde inşa edildiğini ve yapının yaklaşık 600 ila 700 yıllık olduğunu belirtti.

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