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Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü

Hindistan'ın birçok eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Damla Delialioğlu  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü Fotoğraf: Hafiz Ahmed/AA

Ankara

Hindistan'da muson mevsiminin başlamasıyla hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 22 kişinin şiddetli yağışlardan, ani sel ve toprak kaymalarından öldüğünü bildirdi.

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Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor.

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