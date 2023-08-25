Dolar
26.55
Euro
28.66
Altın
1,908.86
ETH/USDT
1,649.10
BTC/USDT
25,977.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk görüntüleri yayımlandı

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarıyla yumuşak iniş yapmasının ardından bünyesindeki tekerlekli keşif taşıtı Pragyaan'ın Ay yüzeyindeki ilk hareket anının görüntüleri yayımlandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk görüntüleri yayımlandı

Ankara

BBC'nin haberine göre Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'a iniş yaptıktan birkaç saat sonra çekilen görüntülerini paylaştı.

Kayıtlarda Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın bir tarafındaki panellerin açıldığı, 26 kilogram ağırlığındaki, Hintçede "bilgelik" anlamına gelen Pragyaan tekerlekli keşif aracının rampadan Ay yüzeyine indiği ve ilk kez hareket ettiği anlar yer alıyor.

Kraterler ve Ay kayalıkları arasında dolaşıp görüntü ve veri toplayacak Pragyaan keşif aracı, Ay'ın yüzeyindeki mineral varlığını ve "toprağının" kimyasal bileşimini inceleyecek.

Pragyaan'ın topladığı verileri, Vikram aracılığıyla halihazırda Ay yörüngesinde dönen Chandrayaan-2'ye iletmesi ve bu verilerin Chandrayaan-2 kanalıyla ISRO'ya ulaştırılması planlanıyor.

Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke olmuştu

Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3'ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor
Muğla'nın iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 198. yıl dönümü anısına Ankara'da resepsiyon düzenlendi

Benzer haberler

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk görüntüleri yayımlandı

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk görüntüleri yayımlandı

Kriketin en prestijli turnuvası Dünya Kupası için geri sayım sürüyor

Rusya yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticarette alternatif güzergahlar geliştiriyor

Ticaret Bakanı Bolat, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'a başarıyla iniş yaptı

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'a başarıyla iniş yaptı
Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet