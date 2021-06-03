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Dünya

Hindistan, yerli Kovid-19 aşısı geliştiren şirketle 300 milyon dozluk anlaşma imzaladı

Emre Aytekin   | 03.06.2021
Hindistan, yerli Kovid-19 aşısı geliştiren şirketle 300 milyon dozluk anlaşma imzaladı

Ankara

Hindistan hükümeti, yerli aşı geliştiricisi Biological-E ile üçüncü aşama klinik denemeleri süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 300 milyon dozluk anlaşma imzaladı.

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şirketin Ağustos-Aralık 2021 aylarında teslim etmek üzere yaptığı ileri tarihli teklifin, Aşı Yönetimi İçin Ulusal Uzman Grubunun (NEGVAC) onayıyla kabul edildiği bildirildi.

Biological-E ile halen üçüncü aşama klinik denemeleri süren Kovid-19 aşısından 300 milyon doz alınması konusunda anlaşma imzalandığı kaydedilen açıklamada, aşılar için şirkete 15 milyar rupi (yaklaşık 205 milyon dolar) ödeneceği belirtildi.

Biological-E'nin ABD'nin Teksas eyaletindeki Baylor Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde geliştirdiği protein temelli aşı, virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan alımlayıcı-bağlayıcı proteini yapay üreterek bağışıklığı uyarmayı hedefliyor.

Hindistan'da, daha önce Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ilaç şirketi ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı, Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyinin ortak geliştirdiği yerli aşı ile Rusya'nın Sputnik V aşısına acil durum kullanımı onayı verilmişti.

Hindistan'da Bharat Biotech ve Biological-E dışında Zydus Cadila, Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ve Panacea Biotec şirketleri de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Zydus Cadila, "ZyCoV-D" adlı Kovid-19 aşı adayını, klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediyor.

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