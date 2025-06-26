Dolar
39.78
Euro
46.66
Altın
3,318.33
ETH/USDT
2,432.20
BTC/USDT
107,149.00
BIST 100
9,379.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da düşen Air India uçağının kara kutularından veri çıkarılabildi

Hindistan'da, 12 Haziran'da düşen Air India uçağının kara kutularından verilerin "güvenli bir şekilde" çıkarılabildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Hindistan'da düşen Air India uçağının kara kutularından veri çıkarılabildi

Ankara

New Indian Express gazetesinin Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, soruşturma ekiplerinin, kaza yapan uçağın kara kutularından "veri çıkarma sürecini güvenli şekilde" başardığı ve cihazların "bellek modülüne" erişebildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde, "Analiz devam ediyor. Bu çabalar, kazaya yol açan olayların sırasını yeniden oluşturmayı, havacılık güvenliğini artırmak ve gelecekteki olayları önlemek için katkıda bulunan faktörleri belirlemeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Uçağın kara kutuları, kazadan birkaç gün sonra ele geçirilmişti.

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Uçağın düşmesi sonucu 229 yolcu ve 12 kişilik mürettebat ile yerleşim bölgesindeki 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail-İran gerginliği nedeniyle bölgede uygulanan hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırıldı
Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yağış bekleniyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti
"İstanbul Photo Awards 2025" kazananları, haber fotoğrafçılığının gücüne ve sorumluluğuna vurgu yaptı
Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Benzer haberler

Hindistan'da düşen Air India uçağının kara kutularından veri çıkarılabildi

Hindistan'da düşen Air India uçağının kara kutularından veri çıkarılabildi

Modi'nin Güney Kıbrıs ziyareti: Rum tarafının yeni ittifak illüzyonu

Hindistan'dan, "İndus Suları Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe konmayacağı" yorumu

Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Hindistan'da düşen uçağın ait olduğu şirketin filosunda ciddi güvenlik ihlaline rastlanmadı

Hindistan'da düşen uçağın ait olduğu şirketin filosunda ciddi güvenlik ihlaline rastlanmadı
Hindistan, ABD'ye Keşmir konusunda arabuluculuk tekliflerini kabul etmeyeceğini iletti

Hindistan, ABD'ye Keşmir konusunda arabuluculuk tekliflerini kabul etmeyeceğini iletti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet