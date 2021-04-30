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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, Koronavirüs

Hindistan Sağlık Bakanı Vardhan hükümetin salgınla mücadelesini savundu

Günlük yeni tip koronavirüs vaka sayısında son haftalarda rekorlar kıran Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesini savundu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 30.04.2021
Hindistan Sağlık Bakanı Vardhan hükümetin salgınla mücadelesini savundu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

BBC'nin haberine göre, Vardhan, Hindistan'ın dünyada Kovid-19 kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip olduğunu ve ülkenin oksijen kaynaklarının yeterli olduğunu söyledi.

Vardhan, yurt dışından gönderilen yardımlar da dahil oksijenin birçok kaynaktan temin edildiğini, depolama ve soğutma tankerlerinin hazırlandığını belirtti.

Öte yandan bir üst düzey polis memuru, yetkililerden, Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için daha fazla krematoryum kurulmasını istedi.

Polis memuru, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin krematoryum olmayan yerlerde aile üyeleri tarafından yakılmak zorunda olduğunu ifade etti.

Bu arada Hindistan'a bugün ABD'den yüzlerce oksijen yoğunlaştırıcı ve solunum cihazı içeren acil tıbbi malzeme sevkiyatı ulaştı.

Uluslararası uçuş yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uluslararası hava yolu seferlerini askıya alma kararının 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Son 24 saatte 386 binden fazla vaka

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı.

Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda.

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