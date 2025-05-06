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Dünya

Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'deki "hedeflere" askeri operasyon başlattı

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 06.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'deki "hedeflere" askeri operasyon başlattı Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.

Pakistan ordusundan açıklama

Pakistan ordusu, Hindistan'ın bir süre önce Pakistan'a füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 

Pakistan ordu sözcüsü, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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