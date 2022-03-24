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Dünya

Hindistan nükleer kapasiteli BrahMos süpersonik füzesini test etti

Hindistan, nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıkladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 24.03.2022
Hindistan nükleer kapasiteli BrahMos süpersonik füzesini test etti

Ankara


The National News’ün haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) yapılan açıklamada, Andaman ve Nicobar Adaları'ndan test edilen füzenin belirlenen hedefi tam vurduğu ifade edildi.

Füze denemesinin başarılı olması, silah ithalatını azaltmayı ve savunma ihracatını artırmayı hedefleyen Hindistan için önemli bir adım olarak görülüyor.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart’ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

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