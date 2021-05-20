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Dünya, Koronavirüs

Hindistan Dışişleri Bakanlığından Delhi Eyalet Başbakanı'nın 'Singapur varyantı' açıklamalarına tepki

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal’in açıklamalarının ülke adına yapılmadığını, virüsle mücadelede Singapur'la iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Şeyma Uzundere   | 20.05.2021
Hindistan Dışişleri Bakanlığından Delhi Eyalet Başbakanı'nın 'Singapur varyantı' açıklamalarına tepki

Ankara

Indian Express’in haberine göre, Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal’in Singapur’da Kovid-19’un mutasyona uğramış türünün bulunduğuna ilişkin açıklamaları Singapur hükümet yetkilileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ülkesinde Kovid-19’un mutasyona uğramış varyantının bulunmadığını belirterek, "siyasilerin gerçeklere sadık kalması" gerektiğini söyledi.

Kejriwal’in sözleri Hint hükümet yetkilileri tarafından da tepkiyle karşılandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kejriwal’in Singapur’da Kovid-19’un çocukları etkileyen varyantının bulunduğu ve söz konusu varyantın Hindistan'da 3. dalgayı başlatabileceğine ilişkin sözlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, Kejriwal’in "Kovid-19 varyantları ve sivil havacılık politikaları hakkında açıklama yetkisi bulunmadığı" belirtildi. Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanı S Jaishankar, Kewriwal’in ifadeleri için "sorumsuz yorumlar" değerlendirmesinde bulunarak, virüsle mücadelede Singapur ile iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Ayrıca, Singapur hükümet yetkilileri sosyal medya üzerinden yayılan ve ülkede mutasyona uğramış varyantın olduğuna ilişkin haberlerle ilgili Facebook ve Twitter’dan düzeltme yayınlamasını talep etti.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal 18 Mayıs Salı günü, "Singapur varyantı" açıklamasını yapmış, açıklamaları yine aynı gün Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı.

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