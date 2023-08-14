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Dünya

Hindistan-Bangladeş sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

Hindistan-Bangladeş sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Hindistan-Bangladeş sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Hindistan'ın Karimganj şehrinin 14 kilometre batısında, Bangladeş sınırında yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Öte yandan, Hindistan Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün 5,4, derinliğinin ise 16 kilometre olduğunu duyurdu.

Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.


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