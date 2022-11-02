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Dünya

Hindistan, Balistik Füze Savunma Sistemi önleyicisi AD-1 füzesini test etti

Hindistan, ikinci aşama Balistik Füze Savunma Sistemi (BMD) önleyicisi "AD-1" füzesini test ettiğini bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 02.11.2022
Hindistan, Balistik Füze Savunma Sistemi önleyicisi AD-1 füzesini test etti

Ankara

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatının (DRDO) ülkenin doğusunda Odisha eyaletindeki Abdul Kalam Adası'nda başarılı bir test gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, uçuş test denemesinin farklı bölgelerde yer alan BMD'nin bütün unsurlarının yer almasıyla gerçekleştiği ve testin başarılı şekilde tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, testi gerçekleştiren DRDO'yu tebrik ederek, AD-1'i, "dünyada çok az ülkede bulunan ileri teknolojilere sahip benzersiz önleme türü" şeklinde nitelendirdi.

Singh, "BMD, ülkenin savunma kapasitesini daha güçlü bir seviyeye taşıyacak." ifadesini kullandı.



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