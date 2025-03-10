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Dünya

Hindistan-ABD seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Mumbai'ye döndü

Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait yolcu uçağının tuvaletinde ABD seferi sırasında "bomba ihbarı" içeren not bulunması sebebiyle Mumbai'ye döndüğü bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Dilara Karataş  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Hindistan-ABD seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Mumbai'ye döndü

Ankara

Hindustan Times gazetesinin haberine göre Air India'dan yapılan açıklamada, "AI119" sefer sayılı uçağın Mumbai'den ABD'nin New York kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Sefer sırasında uçağın tuvaletinde "bomba ihbarı" içeren notun bulunduğu kaydedilen açıklamada, bunun üzerine güvenlik protokollerine uygun şekilde Mumbai'ye dönme kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın detaylıca incelendiği, durumun kontrol altında olduğu ve uçuşun yarına ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Benzer şekilde, 2024'te bomba ihbarları yapılan Hindistan merkezli hava yolu şirketlerine ait uçaklardan bazılarının seferleri durdurulmuş, bazıları acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Hindistan yönetimi, asılsız ihbarda bulunanların "uçuşa yasaklılar" listesine alınması ve uçaklardaki hava polislerinin sayısının artırılması da dahil bir dizi adım atmayı düşündüğünü açıklamıştı.

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