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Dünya

Hawaii Valisi Green, yangınların sürdüğü Maui'nin "küllerinden yeniden doğacağını" söyledi

ABD'nin Hawaii Valisi Josh Green, 9 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarından etkilenen Maui'nin "küllerinden yeniden doğacağını" söyledi.

Dilara Karataş  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Hawaii Valisi Green, yangınların sürdüğü Maui'nin "küllerinden yeniden doğacağını" söyledi Kaynak: Justin Sullivan/Getty Images

Lahaina

Green, yaptığı açıklamada, büyük kısmı kül olan tarihi Lahaina kasabasından dün 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirterek, orman yangınlarından ölenlerin sayısının 114'e çıktığını bildirdi.

Lahaina'nın Hawaii yerlilerinin kültürünü de koruyarak, yaşayan bir anıt olarak yeniden inşa edileceğini belirten Green, "Ne yazık ki ülkemizin yüzyılı aşkın bir süredir gördüğü en ölümcül yangında, Lahaina'yı kaybetmemiz tek bir günden az sürdü." dedi.

Green, Maui Adası'nın "küllerinden yeniden doğacağını" vurgulayarak, neyin yeniden inşa edileceğinin halk tarafından belirleneceğini ifade etti.

Turistlere Batı Maui'ye gitmemeleri çağrısını yineleyen Green, Maui'nin diğer tüm bölgeleri ve Hawaii'nin geri kalanının ziyaret için güvenli olduğunu duyurdu.

Yangında ihmal iddiaları

Maui Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya, 16 Ağustos'ta orman yangınları başladığında Maui Adası'ndaki afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden ötürü yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddialarına ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söylemişti.

Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek, olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetmişti.

Bu açıklamaların ardından Andaya, 18 Ağustos'ta istifa ettiğini açıklamıştı.

Hawaii'deki yangınlar

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Ağustos'ta başlayan Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğuna dikkati çekerek, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söylemişti.

Hawaii Valisi Josh Green, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek, toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.

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