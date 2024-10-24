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Dünya

Harris, rakibi Trump'ın Hitler hakkındaki açıklamalarını "aşırı rahatsız edici" olarak niteledi

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın Hitler hakkındaki açıklamalarını "aşırı rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Harris, rakibi Trump'ın Hitler hakkındaki açıklamalarını "aşırı rahatsız edici" olarak niteledi

İstanbul

New York Times'ın haberine göre, Harris, başkent Washington'daki Başkan Yardımcısı konutunda yaptığı açıklamada, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin, Trump'ın Hitler hakkında "İyi şeyler de yaptı." dediğini iddia etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Harris, Trump'ın Hitler hakkındaki açıklamalarını "aşırı rahatsız edici" olarak niteleyerek, bu ifadelerin Cumhuriyetçi rakibinin "gerçekte kim olduğuna dair ipucu" verdiğini kaydetti.

Trump'ın seçilmesi halinde yeni döneminde kanuna uymasa bile ABD ordusunun "kişisel olarak ona sadık kalmasını" isteyeceğini öne süren Harris, rakibinin giderek dengesizleştiğini söyledi.

Harris, "John Kelly'nin sözlerinden de anlaşılacağı üzere Trump, kesinlikle genel faşist tanımına uyan biri." dedi.

Kelly, Trump'ın "faşist tanımına uyduğunu" söylemişti

2017-2019 yıllarında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan John Kelly, dün New York Times'a konuşmuştu.

Kelly, Trump'ın faşist olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta, faşizmin tanımını okuyarak bu tanımın, Trump'ı "doğru bir şekilde tanımladığını" savunmuştu.

Kelly, Trump'ın elinde güç olduğunda, bir "diktatör" gibi yönetebileceğini belirtmiş, eski başkan Trump'ın anayasa ya da hukukun üstünlüğü kavramı hakkında hiçbir fikri olmadığını öne sürmüştü.

Trump'ın birçok kez Hitler hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu belirten Kelly, eski başkanın "Hitler iyi şeyler de yaptı." dediğini iddia etmişti.

Kelly, kendisi konuyu kapatmaya çalışsa bile Trump'ın Hitler hakkında sıkça konuşmaya çalıştığını söylemişti.

Trump, iddiaları reddetmişti

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kelly'nin "aptal" olduğunu ve kendisi hakkında olumsuz hikayeler uydurduğunu öne sürmüştü.

Trump ayrıca, Kelly'i "aşağılık" ve "kötü general" olarak nitelendirmişti.

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