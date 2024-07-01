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Dünya

Han Yunus'un doğusunda yüzlerce kişi, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısı sonrası kentin batısına göç etti

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yüzlerce Filistinli, İsrail'in bölgenin boşaltılması çağrısından saatler sonra batıdaki El-Mevasi bölgesine doğru göç etti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Zeynep Tüfekçi Gülay, Ali Semerci  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Han Yunus'un doğusunda yüzlerce kişi, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısı sonrası kentin batısına göç etti

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istedi.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru yeniden göç etti.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

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