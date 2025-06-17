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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hamdi Yıldız  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

İstanbul

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde devam eden saldırılarında, aralarında bir anne ve 3 çocuğunun da yer aldığı 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bölgedeki sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinde edilmiş Filistinlilerin yer aldığı Şafii Çadır Kampı'nı hedef aldı. Saldırıda, bir anne ve 3 çocuğunun bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Burc el-Faysal bölgesi de sabah saatlerinde işgal güçlerinin bombardımanına maruz kaldı. Saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, orta kesimlerdeki Salahaddin Caddesi'nde yardım dağıtımı için bekleyen Filistinlileri bombaladı. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda yaralanan oldu.


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