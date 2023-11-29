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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'tan medya kuruluşlarına çağrı: Yıkımın boyutunu görmek için Gazze Şeridi'ne gelin

Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkımın boyutunu görmeleri için gazeteciler ve medya kuruluşlarına bölgedeki varlıklarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.

Ahmed Gouda, Ali Semerci  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Hamas'tan medya kuruluşlarına çağrı: Yıkımın boyutunu görmek için Gazze Şeridi'ne gelin

Gazze

Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası gazetecileri ve medya kuruluşlarını, işgal ordusunun ve Nazi ordusunun çocuklara, savunmasız sivillere ve tüm altyapıya karşı uyguladığı yıkımın boyutlarını ve soykırımın göstergelerini görmek için Gazze Şeridi'ndeki varlıklarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Sabra bölgesi ve Gazze şehrinin diğer bölgelerinde enkaz altında onlarca Filistinli sivilin cesetlerinin bulunması ve en önemli bilim kurumlarından İslam Üniversitesi'ndeki yıkımın boyutunun Gazze halkının maruz kaldığı dehşeti doğruladığı kaydedilen açıklamada, bu yapılanların amacının tüm yaşam tesislerini ve altyapıyı kasıtlı yok etmek ve Gazze halkını göçe zorlamak olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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