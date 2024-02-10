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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'tan, İsrail'in çocuklara ve sivillere karşı işlediği suçlardan yargılanması çağrısı

Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sırasında çocuklara ve sivillere karşı işlediği suçlardan yargılanması çağrısında bulundu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Ekrem Biçeroğlu  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Hamas'tan, İsrail'in çocuklara ve sivillere karşı işlediği suçlardan yargılanması çağrısı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Hamas'ın yayımladığı yazılı açıklamada "Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşlarına, 6 yaşındaki Hind Receb adlı Filistinli çocuğun İsrail kurşunlarıyla öldürülmesini belgeleme" çağrısı yapıldı.

Hind Receb'i öldüren İsrail ordusu için "Nazi işgal ordusu" benzetmesi yapılan açıklamada çocuklara ve sivillere yönelik suçlarından dolayı İsrail'in yargılanması çağrısında bulunuldu.

Filistin Kızılayı 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını bildirmişti.

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere bu sabah ulaşılmıştı.

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