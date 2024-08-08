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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'tan Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli Bakana tepki

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğini ima eden" açıklamalarını, "soykırım politikasının fiilen benimsenmesi" olarak değerlendirdi.

Murat Başoğlu, Safiye Karabacak  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Hamas'tan Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli Bakana tepki Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

Gazze

Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında Rişk, "Genellikle suçlunun suçunu örtbas ettiğini duyarız ancak iğrenç suçunu açıkça söyleyen küstah bir düşmanla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Rişk, "Nazi Smotrich'in, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyon Filistinliyi aç bırakmanın 'haklı ve ahlaki' olduğu yönündeki açıklaması, işgalcilerin niyetini bir kez daha doğrulayan skandal bir söylem ve Gazze Şeridi'nde soykırım politikasının fiilen benimsenmesidir." dedi.

Hamas yetkilisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "soykırımı teşvik eden ve destekleyen bu terörist hakkında tutuklama emri çıkarılması" çağrısında bulundu.

"Gazze Şeridi'ne insani yardımlar engellenmeli"

Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima etmişti.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemesi nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Smotrich, uluslararası toplumun bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemeye izin vermeyeceğini söyleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürebilmek için uluslararası meşruiyete ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alması gerektiğini savunan aşırı sağcı Bakan, Gazze'nin tamamında kontrolü sağlamanın hedeflenmesi gerektiğini ifade etmişti.

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