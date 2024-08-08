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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsviçre, Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli bakana tepki gösterdi

İsviçre, 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e tepki gösterdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
İsviçre, Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli bakana tepki gösterdi

Bern

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmak bir savaş suçudur. Bakan Smotrich'in son açıklamaları kabul edilemez." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, İsrail hükümetine uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısı yapıldı.

Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen konferansta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı Bakan, Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına alınması gerektiğini kaydetmişti.

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