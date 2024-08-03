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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarında 300 günü geride bırakan Gazzeliler açlıkla mücadele ediyor

İsrail'in saldırılarında 300 günü geride bırakan Gazze'de açlık ve yemek kuyrukları hakim.

Hosni Nedim, Gülşen Topçu  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
İsrail'in saldırılarında 300 günü geride bırakan Gazzeliler açlıkla mücadele ediyor

Gazze

İsrail'in ablukası ve sınır kapılarını kapatarak yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazzeliler, uzun süredir açlıkla mücadele ediyor. Özellikle yerinden edilenler insani yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Gazze'nin güneyindeki pazarlarda sınırlı miktarda da olsa bazı ürünler bulunuyor ancak özellikle yerinden edilen Filistinliler alım güçleri düştüğü için bu ürünlere erişemiyor.

Kuzeydeki pazarlarda ise et, meyve, sebze gibi ürünlerde gerçek bir kıtlık yaşanıyor. Bu pazarlarda sadece un ve çeşitli otlar bulunuyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre, şu ana kadar Gazze'de 35 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Bütün Gazze aç

Han Yunus kentinde de hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, yıkılan evlerin enkazı üzerinde kurulan aşevinin dağıttığı yemeklerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Bunlardan biri de 43 yaşındaki Semah Hindi.

"Evlerimiz yıkıldı, çocuklarımız aç, gece yarısı kalkıp yiyecek bir şeyler arıyorlar ama onlara verecek bir şeyimiz yok. Durum trajik, bütün Gazze aç. Savaş öncesinde Gazze kimseye muhtaç değildi, ne bir aşevine ne de bir ülkeye." diyen Hindi, İsrail'in saldırılarının kendilerini aşevlerine mahkum ettiğini ifade etti.

Gazze halkının açlıktan öldüğünü söyleyen Hindi, "Dünya bu gerçek trajedi karşısında neyi bekliyor? Dünya, savaşı durdurmayı ve İsrail'i dizginlemeyi beceremiyor mu?" diye sordu.

Gazzeliler temel insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Han Yunus'taki aşevinin yetkililerinden Muhammed Abdurrahman da 300 gün sonra gelinen noktada insanların çok zor koşullarda yaşadığını ve yiyeceğe olan ihtiyacın had safhada olduğunu belirtti.

İsrail saldırıları sonucu büyük yıkıma uğrayan Han Yunus'un batısındaki El-Batn es-Semin Mahallesi sakinleri için hayır sahiplerinin bağışlarıyla yemek dağıttıklarını kaydeden Abdurrahman, "Burada yıkılmış bir mahalledeyiz. İsrail evleri ve altyapıyı kullanılamaz hale getirdi. Burada hiç kimse yiyecek ve su gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor." dedi.

Abdurrahman, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve abluka nedeniyle gıda maddeleri ve insani yardımlarda büyük bir sıkıntı yaşandığını, Filistinlilerin çoğunun işini kaybetmesi nedeniyle de alım gücünün sıfırlandığını dile getirdi.


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