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Dünya

Gazze'de yoğun mesaiyle hazırlanan "ramazan fenerleri" evlere renk katıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bazı aileler, ramazan ayının önemli simgelerinden "ramazan feneri (fanus)" yapımına hummalı bir mesai harcıyor.

Nur Ebu Iyşe  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Gazze'de yoğun mesaiyle hazırlanan "ramazan fenerleri" evlere renk katıyor Fotoğraf: Mustafa Hassona / AA

Gazze

Ramazan fenerleri, birçok Arap ülkesinde bu mübarek ayda sokakları süsleyen, evlere renk katan yaygın bir gelenek haline geldi.

Yoğun taleple karşılaşan Gazze'deki bazı Filistinli aileler de bu zanaatı mevsimlik bir meslek ve geçim kaynağı olarak görüyor.

Ramazandan aylar önce fener yapımında çalışan onlarca Filistinliden biri de Ula Ebu Selim.

AA muhabirine konuşan Ebu Selim, Gazze'deki zorlu ekonomik koşullara rağmen Filistinlilerin ramazan sevinçlerini fener ve tahta ya da plastik hilal satın alarak ifade ettiğini belirtti.

Ailenin ek geçim kaynağı

Yaklaşık 3,5 ay önce bir iş yerinden 700 fener siparişi aldığını söyleyen Ebu Selim, Gazze'nin Deyr el-Beleh bölgesindeki evini geçici bir atölyeye dönüştürdüğünü ve ürünleri yetiştirebilmek için zamanla yarıştığını dile getirdi.

Üç çocuk annesi Ebu Selim, "Gündüz saatlerinde çocuklar ve ev işleriyle uğraşıyorum. Akşam saatlerini ise fener yapımına ayırıyorum." dedi.

Bu işe iki yılı aşkın süre önce başladığını aktaran Ebu Selim, fener yapımında geometrik ve bitkisel motifli, farklı renklerde, tahta çubuklar ve ince kumaş parçaları kullandığını belirtti.

İnternetteki videoları izleyerek el işi becerilerini geliştirdiğini söyleyen Ebu Selim, özellikle çocuklara neşe kaynağı olması için fenerlere rengarenk ışıklandırmalar eklediğini ifade etti.

Filistinli kadın, fener yapımını ailesine ek geçim kaynağı sağlayan bir mesleğe dönüştürdüğünü aktardı.

Zorlu yolculuk

Ebu Selim, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uzun süreli elektrik kesintileri gibi sıkıntıların bu işte de kendilerini zorladığını söyledi.

Bu zorluklar nedeniyle fenerleri zamanında yetiştirebilme baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Filistinli anne, "Elektrik kesintileri üretimi azaltıyor ve gece geç saatlere hatta sabaha kadar çalışmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla sadece 2 veya 3 saat uyuduğum oluyor." dedi.

Tek zorluğun elektrik kesintisi olmadığını kaydeden Ebu Selim, fener yapımında kullandığı malzemelerin fiyatlarının yükselmesinin de üretim maliyetini artırdığını belirtti.

Tüm bu zorluklara rağmen çalışmaktan geri durmadığını vurgulayan Filistinli kadın, "Ramazan ayı dışında nakış, dokuma, hediyelik ve ev eşyaları gibi el işleriyle geçimimi sağlıyorum." diye konuştu.

Ebu Selim, tanıtım için sosyal medyayı kullandığını ve el emeği ürünlerinin genellikle dükkanlarda alıcıyla buluştuğunu sözlerine ekledi.

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